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Австрия пожурила Украину за насилие против журналистов

19:59
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Глава МИД страны назвала ситуацию недопустимой

МВД Украины проигнорировало ноябрьские общественные слушания по безопасности СМИ. Об этом заявил глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Он напомнил, что с начала 2017 года в стране зафиксировано более 150 случаев нападений на представителей прессы. Но официальный Киев по-прежнему игнорирует проблему. Хотя на притеснения неугодных киевским властям медиаресурсов уже начинают обращать внимание даже в западных странах. Информация о реальном положении дел понемногу, но все-таки доносится и до европейской общественности.

Аннексия, агрессия и  вражда — в таком ключе о взаимоотношениях России и Украины узнает из выпусков новостей европейский телезритель. Австрийский журналист Кристиан Вершюц - один из немногих, решившихся рассказать о настоящей жизни в российском Крыму.

"Факт в том, что Россия за прошедшие четыре с половиной года в развитие Крыма инвестировала гораздо больше, чем Украина за 20 с лишним лет", - говорит журналист телерадиокомпании ORF.

Такая непривычная для европейского обывателя информация. Корреспондент рассказывает все это на фоне только что построенного Крымского моста. Репортажи вышли в эфир летом. Вершюц в материалах сосредоточился на высоком туристическом сезоне. И в итоге стал агентом Кремля. По крайней мере, так считают авторы сайта "Посипака". Слово с украинского можно перевести как "приспешник" или "прихвостень". Врагов, кстати, среди иностранных журналистов и общественных деятелей у Украины много. На сайте - список из сотен граждан почти сорока стран. Вершюц среди австрийцев - номер один. 

"В конце июля 2018 года обнародовал репортаж о посещении аннексированного Крыма, в котором утверждал об "успехах России в строительстве аэропорта в Симферополе и строительстве Крымского моста". В публикацию включены интервью с т.н. "Министром туризма" Крыма, а также местными предпринимателями, которые утверждают о "значительном прогрессе в развитии полуострова с момента его добровольного присоединения к России, а также о постепенном преодолении международной изоляции Крыма", - говорится на сайте.

Кристиан Вершюц работает на Украине много лет. Освещал и Майдан, и Донбасс, неоднократно рассказывал о Крыме. Причем, без симпатий к Москве или Киеву - объективно. Сейчас репортер опасается за свою жизнь и эти опасения небеспочвенны. По некоторым данным, сайт "Посипака" - это база СБУ, аналог интернет-портала "Миротворец", где размещались личные данные неугодных киевской власти, в том числе убитых журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова.

Вершюц широко рассказал о случившемся на родине, пытаясь привлечь внимание европейских дипломатов. Никакой реакции. Это не удивляет журналиста. На том же "Миротворце" ранее появлялись личные данные ведущих политиков Старого Света, что уж говорить о скромной персоне репортера. 

"О запугивании критически настроенных СМИ на Украине и угрозах журналистам все знают. К тому же имеются бюрократические препоны, которые препятствуют в подготовке материалов. Страны ЕС и США молчат. Молчание ягнят должно прекратиться", - взывает Вершюц.

Ожидаемо никакой реакции и с украинской стороны. В Киеве обсуждают итоги военного положения. Итоги, как один, положительные. Во-первых, армия - в боевой готовности, да и народ в тонусе. В МВД решили продлить запрет на въезд россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Сообщается, что за месяц действия этого ограничения в страну не пустили более полутора тысяч россиян, подпадающих под возрастные рамки. Вероятно, все они представляли угрозу безопасности цивилизованного европейского государства.

"ТВ Центр".

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Австрийский журналист Кристиан Вершюц
Австрийский журналист Кристиан Вершюц
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