Австрия пожурила Украину за насилие против журналистов

Глава МИД страны назвала ситуацию недопустимой

МВД Украины проигнорировало ноябрьские общественные слушания по безопасности СМИ. Об этом заявил глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Он напомнил, что с начала 2017 года в стране зафиксировано более 150 случаев нападений на представителей прессы. Но официальный Киев по-прежнему игнорирует проблему. Хотя на притеснения неугодных киевским властям медиаресурсов уже начинают обращать внимание даже в западных странах. Информация о реальном положении дел понемногу, но все-таки доносится и до европейской общественности.

Аннексия, агрессия и вражда — в таком ключе о взаимоотношениях России и Украины узнает из выпусков новостей европейский телезритель. Австрийский журналист Кристиан Вершюц - один из немногих, решившихся рассказать о настоящей жизни в российском Крыму.

"Факт в том, что Россия за прошедшие четыре с половиной года в развитие Крыма инвестировала гораздо больше, чем Украина за 20 с лишним лет", - говорит журналист телерадиокомпании ORF.

Такая непривычная для европейского обывателя информация. Корреспондент рассказывает все это на фоне только что построенного Крымского моста. Репортажи вышли в эфир летом. Вершюц в материалах сосредоточился на высоком туристическом сезоне. И в итоге стал агентом Кремля. По крайней мере, так считают авторы сайта "Посипака". Слово с украинского можно перевести как "приспешник" или "прихвостень". Врагов, кстати, среди иностранных журналистов и общественных деятелей у Украины много. На сайте - список из сотен граждан почти сорока стран. Вершюц среди австрийцев - номер один.

"В конце июля 2018 года обнародовал репортаж о посещении аннексированного Крыма, в котором утверждал об "успехах России в строительстве аэропорта в Симферополе и строительстве Крымского моста". В публикацию включены интервью с т.н. "Министром туризма" Крыма, а также местными предпринимателями, которые утверждают о "значительном прогрессе в развитии полуострова с момента его добровольного присоединения к России, а также о постепенном преодолении международной изоляции Крыма", - говорится на сайте.

Кристиан Вершюц работает на Украине много лет. Освещал и Майдан, и Донбасс, неоднократно рассказывал о Крыме. Причем, без симпатий к Москве или Киеву - объективно. Сейчас репортер опасается за свою жизнь и эти опасения небеспочвенны. По некоторым данным, сайт "Посипака" - это база СБУ, аналог интернет-портала "Миротворец", где размещались личные данные неугодных киевской власти, в том числе убитых журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова.

Вершюц широко рассказал о случившемся на родине, пытаясь привлечь внимание европейских дипломатов. Никакой реакции. Это не удивляет журналиста. На том же "Миротворце" ранее появлялись личные данные ведущих политиков Старого Света, что уж говорить о скромной персоне репортера.

"О запугивании критически настроенных СМИ на Украине и угрозах журналистам все знают. К тому же имеются бюрократические препоны, которые препятствуют в подготовке материалов. Страны ЕС и США молчат. Молчание ягнят должно прекратиться", - взывает Вершюц.

Ожидаемо никакой реакции и с украинской стороны. В Киеве обсуждают итоги военного положения. Итоги, как один, положительные. Во-первых, армия - в боевой готовности, да и народ в тонусе. В МВД решили продлить запрет на въезд россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Сообщается, что за месяц действия этого ограничения в страну не пустили более полутора тысяч россиян, подпадающих под возрастные рамки. Вероятно, все они представляли угрозу безопасности цивилизованного европейского государства.

"ТВ Центр".