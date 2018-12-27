Собянин назвал главные итоги развития столицы в 2018 году

Какой след уходящий год оставил в жизни столицы и москвичей?

Мэр Москвы Сергей Собянин в газете "Вечерняя Москва" рассказал о главных свершениях уходящего года. Событием года столичный градоначальник назвал чемпионат мира по футболу – столица принимала ключевые матчи Мундиаля и прекрасно справилась с организацией мероприятия.

"После чемпионата остались стадионы, тренировочные поля и другая инфраструктура. Но главное – его наследие: радостная и душевная атмосфера на улицах Москвы, которую мы сохраним на долгие годы", - отметил мэр.

Рекордом года Собянин назвал 33 километра новых линий столичного метрополитена. По словам мэра, рядом с новыми станциями живут и работают порядка миллиона человек.

Проект года – "Московское долголетие". Растет средняя продолжительность жизни москвичей и благодаря этому проекту жизнь старшего поколения становится более интересной.

Дебютом года Собянин назвал электробусы. Это экологически чистый вид общественного транспорта. Кроме того, по словам мэра, с 1 сентября весь наземный транспорт перешел на бестурникетную систему работы.

Мечта года – переезд в новые квартиры по программе реновации. "Сегодня люди видят: новая квартира по программе реновации – это не сказка, не миф, а реальность", - отметил Собянин.

Цифра года – более 70% жителей Москвы проголосовали за Владимира Путина на выборах главы государства.