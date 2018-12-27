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Песков сбежал от Путина

20:14
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Он отправился к Навке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что самовольно покинул президентский прием в Большом театре. Он уехал во дворец спорта "Мегаспорт" на премьеру нового мюзикла "Аленький цветочек", чтобы поддержать супругу Татьяну Навку. 

"Сбежал, не отпрашиваясь. По правде сказать, там активная часть [рабочего графика президента] завершилась, будет новогодний прием в Большом театре, там будут давать "Щелкунчика", но, естественно, я в этот день не мог быть на "Щелкунчике", надо было быть здесь", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля признался, что ждет незабываемое шоу. Он добавил, что его жена часто отлучалась на репетиции, передает ТАСС.

Премьера мюзикла на льду "Аленький цветочек" по одноименной сказке Сергея Аксакова проходит 27 декабря в "Мегаспорте". Татьяна Навка стала его продюсером. Она же исполняет роль младшей дочки купца Настеньки.

Владимир Путин принимает участие в торжественном вечере, который приурочен к встрече Нового года в Большом театре. Туда же на праздничный вечер приглашены члены правительства, представители Совета Федерации, а также депутаты Госдумы.

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