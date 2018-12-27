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Мечтавший пожать руку Путину мальчик побывал в Кремле

22:19
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Такого приема – с личным экскурсоводом и группой журналистов – в Кремле удостаивался далеко не каждый знатный гость

Владимир Путин исполнил заветное желание еще одного тяжелобольного ребенка. Десятилетний Коля Кузнецов мечтал пожать президенту руку. Вместе с мамой мальчик впервые приехал в столицу из Ставропольского края - на лечение в центр имени Димы Рогачева.

В четверг Колю и его маму Елену приняли в Кремле. Сначала провели большую экскурсию по музейному комплексу, а после с гостями встретился глава государства. Владимир Путин обсудил с Колей общее увлечение самбо и подарил мальчику и его маме поездку по праздничной Москве.

Подробнее – в репортаже Егора Киселева.

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