Путин рассказал о содержательных отношениях с Арменией

Россия сохранит высокий уровень сотрудничества с Арменией

Москва и Ереван намерены развивать сотрудничество по всем направлениям. В четверг об этом заявили Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе состоявшихся в Москве переговоров.

Приветствуя своего гостя в Кремле, российский президент отметил, что две страны связывают настоящие союзнические отношения, которые наполнены большим содержанием, о чем свидетельствует и постоянный рост товарооборота. В частности, Россия является главным торговым партнером Армении. В этой стране работает более двух тысяч предприятий с российским капиталом.

По словам Владимира Путина, Москва настроена расширять сотрудничество с Ереваном и по линии ОДКБ, в сфере обеспечения безопасности. В свою очередь Никол Пашинян отметил, что отношения между странами носят стратегический характер, и Армения готова к дальнейшей интеграции с Россией в рамках Евразийского экономического союза.