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Путин назвал главные события 2018 года

22:03
  • четверг
  • 27 декабря 2018

По словам президента, 2018 год стал особенным для жителей России

Введение в строй Крымского моста и чемпионат мира по футболу - самые значимые для России события в уходящем году - так считает президент, передает "ТВ Центр".

Выступая на торжественном вечере по случаю наступающего года, глава государства отметил, что год уходящий стал особенным - в нем было много событий, которые объединили граждан страны.

Президент выразил особую признательность тем, кто принимал активное участие в Годе добровольцев. Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за их профессионализм "при выполнении боевых задач, в том числе и за рубежом". А также коллег, работающих в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, ученых, учителей, врачей, предпринимателей, представителей общественных организаций - за усилия, которые они приложили для развития страны.

"Мы готовы вместе, уверенно идти дальше вперёд, отвечать на любые вызовы, решать самые сложные задачи, действительно прорывные задачи, добиваться успеха во благо Родины, во благо России и её народа. Уверен, мы будем действовать подобным образом и в будущем. Я желаю всем здоровья, любви, счастья, мира и процветания нашей великой Родине. С наступающим вас праздником. С приближающимся Новым 2019-м годом", - сказал Путин.

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Владимир Путин на торжественном вечере по случаю встречи нового, 2019 года в Государственном академическом Большом театре
Владимир Путин на торжественном вечере по случаю встречи нового, 2019 года в Государственном академическом Большом театре
Торжественный вечер по случаю встречи нового, 2019 года в Большом театре
Торжественный вечер по случаю встречи нового, 2019 года в Большом театре
Торжественный вечер по случаю встречи нового, 2019 года в Большом театре
Торжественный вечер по случаю встречи нового, 2019 года в Большом театре
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