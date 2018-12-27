Песков рассказал, каким видом спорта "заболел"

​Представитель Кремля обожает двухколесный транспорт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что любит заниматься спортом. В частности, он ходит в фитнес. Это позволяет ему поддерживать себя в форме.

"Вот сейчас у меня [увлечение] уже три года - велосипед. Зимой на тренажере, летом по горам на велосипеде, по трассам и так далее. Просто заболел этим видом спорта ", - подчеркнул представитель Кремля.

Между тем, президент России Владимир Путин также любит спорт. В частности, он известен своей любовью к дзюдо и горным лыжам, сообщает ТАСС. Кроме того, Путин ежегодно принимает участие в матче всех звезд Ночной хоккейной лиги.

Ранее Песков признался, что без спроса покинул президентский прием в Большом театре. Он уехал во дворец спорта "Мегаспорт" на премьеру нового мюзикла "Аленький цветочек", чтобы поддержать свою жену Татьяну Навку. Она исполняет там главную роль.