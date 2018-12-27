"Защиты нет": США пришли в ужас от российского оружия

Американцы оценили "Авангард"

Американские военные эксперты прокомментировали испытания боевого блока ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард". По их мнению, ничего хорошего США не ждет.

По словам главы Стратегического командования Соединенных Штатов Джона Хайтена, никакой защиты от такого оружия у его страны нет. Более того, даже 50-процентная вероятность перехвата представляет очень серьезную угрозу.

Издание The National Interest также подчеркивает, что благодаря "Авангарду", Россия сможет быть впереди США и Китая Китая в гонке гиперзвуковых вооружений. Кроме того, в американской разведке заявили, что это оружие еще и сложно отследить. Причина в его скорости, а также высокой манёвренности, сообщает телеканал CNBC.

Между тем, в еще одном американском издании Washington Examiner считают, что"Авангард", все же, уступает американскому оружию в точности систем наведения на цель. Кроме того, журналисты подвергли критике логистику и ударные возможности комплекса. А еще возможности России якобы проигрывают Америке в материально-техническом и организационном обеспечении.

Накануне, 26 декабря, был проведен испытательный пуск "Авангарда". Боевой блок ракетного комплекса ускорился до 27 Махов (32 346 километров в час). За испытанием наблюдал президент России Владимир Путин. Глава государства назвал разработку системы большим событием в деле обеспечения безопасности страны.