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Завидуй, Порошенко: Россия быстрее Украины построила стену на границе

07:37
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Ограждение оснащено тепловыми датчиками

На севере Крыма возведено 60-километровое заграждение на российско-украинском участке границы. Как рассказали в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ, стена появилась в районе Перекопского перешейка.

Сложнейшая система сигнализационных датчиков уже настроена и введена в эксплуатацию. На стене размещено несколько сотен охранных маячков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом. Датчики оснащены системами телевизионного видеонаблюдения, включая тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью ночью и в непогоду.

Отмечается, что на границе размещены два сигнализационных комплекса. Первый - вибрационные датчики, которые при подходе нарушителя начинают сигнализировать о тревоге, второй – радиолучевые маячки, которые включают видеокамеры с возможностью ночного видения и передачи видеотрансляции, пишет "Газета.ру".

Строительство заграждения было необходимо из-за ряда угроз, в том числе из-за попыток прорыва диверсионно-разведывательных групп с украинской стороны. Стена позволит пресечь попытки организации каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов и иной контрабанды, передает РИА Новости.

Разработка ограждения начались еще в 2015 году. Отметим, что за год до этого на Украине был анонсирован проект "Стена". Согласно плану, государственная граница с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должна быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. Изначально говорилось, что ограждение возведут в 2018 году, однако проект продлен до 2021 года.

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