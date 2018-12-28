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Проект "Анти-Россия": Что Запад делает на Украине

10:06
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Марионетке Порошенко ищут замену

В эфире программы "События. 25-й час" подвели итоги уходящего года. Ведущий Алексей Фролов назвал Крымский мост главным инфраструктурным проектом 2018 года, и его гость - Михаил Делягин, научный руководитель Института проблем глобализации – согласился с таким мнением.

"Крымский мост – это колоссально. Политическое значение. И очень сложная инженерная задача", - прокомментировал Делягин.

После этого речь в программе зашла об Украине. Собеседники обсудили церковный раскол.

"В Болгарии  тоже попытались устроить раскол. Просуществовал он несколько лет. А потом новые власти - которые были ни минуты прорусские и даже немцы по крови - сказали: "Ребята, вы с ума сошли?" И раскол как-то сошел на нет быстро. С Украиной так, конечно, не будет. На Украине Запад ставит грандиозный эксперимент по созданию Анти-России. Можно сказать, Порошенко выполнил свою задачу, и теперь марионетку можно менять", - заявил эксперт.

Полный комментарий Делягина смотрите в видео.

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