Овечкин заставил рыдать взахлеб 18-летнюю американку (видео)

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин во время разминки перед матчем совершил благородный поступок. Россиянин, увидев плакат одной из фанаток с просьбой поздравить ее с 18-летием, исполнил желание юной американки. Овечкин несколько раз подбросил клюшкой шайбу, а затем отправил ее за защитное стекло прямо в руки именинницы. Получив подарок девушка зарыдала от счастья. Все происходящее попало в объективы видеокамер.