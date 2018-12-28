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Овечкин заставил рыдать взахлеб 18-летнюю американку (видео)

07:56
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин во время разминки перед матчем совершил благородный поступок. Россиянин, увидев плакат одной из фанаток с просьбой поздравить ее с 18-летием, исполнил желание юной американки. Овечкин несколько раз подбросил клюшкой шайбу, а затем отправил ее за защитное стекло прямо в руки именинницы. Получив подарок девушка зарыдала от счастья. Все происходящее попало в объективы видеокамер.

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Александр Овечкин
Александр Овечкин
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