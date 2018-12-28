Минобороны подготовило много сюрпризов для сирийских детей

Их ждут новогодние утренники, Дед Мороз и много сладостей

Российские "Юнармейцы" пообщались со своими сверстниками из Сирии по телемосту Москва-Дамаск. Во время часового сеанса связи, организованного нашими военными, подростки обсудили учебу, спорт, сходства и различия культур двух народов, а также подготовку к Новому году. В ближайшее время подарки от российского Министерства обороны и общественных организаций получат дети во многих городах Сирии. Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева.