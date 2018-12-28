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Минобороны подготовило много сюрпризов для сирийских детей

08:20
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Их ждут новогодние утренники, Дед Мороз и много сладостей

Российские "Юнармейцы" пообщались со своими сверстниками из Сирии по телемосту Москва-Дамаск. Во время часового сеанса связи, организованного нашими военными, подростки обсудили учебу, спорт, сходства и различия культур двух народов, а также подготовку к Новому году. В ближайшее время подарки от российского Министерства обороны и общественных организаций получат дети во многих городах Сирии. Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева.

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