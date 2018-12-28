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Кто не останется без работы и денег в 2019 году

08:39
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Стабильней всего ситуация в IT-индустрии

Аналитики рекрутингового агентства SuperJob назвали профессии, которые будут востребованы в 2019 году. Который год — это работники IT-индустрии.

Самой востребованной профессией в 2019 году станет разработчик мобильных приложений для iOS и Android. Их средний оклад по Москве составляет 130-140 тысяч рублей, а максимальный – 300 тысяч. Причем конкуренция в области небольшая – не более двух соискателей на одну вакансию.

Будет увеличиваться спрос на UI/UX-дизайнеров. Конкурс среди них составляет 2,5 соискателей на вакансию. Средняя зарплата по Москве – 110-120 тысяч рублей в месяц, максимальный оклад составляет 250 тысяч рублей, пишет "Газета.ru".

Из-за роста требований к качеству программных продуктов вырастет спрос на специалистов по тестированию /QA. В этой сфере такая же конкуренция, как и у UI/UX-дизайнеров, но ниже зарплата – 90 тысяч рублей, максимальный оклад – порядка 250 тысяч.

Кроме того, продолжится рост спроса на аналитиков данных. На одну вакансию приходится 4,5 резюме. Выше всего доход у аналитиков BigData. В среднем они получают 140–150 тысяч рублей в месяц, а максимум — 250 тысяч рублей.

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