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Почти миллион американцев лишились работы и денег перед праздниками

08:45
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Конгресс США продлил шатдаун из-за споров о стене на границе с Мексикой

Конгресс США вновь не достиг соглашения о принятии федерального бюджета страны на 2019 год. Работа правительства остается частично парализованной.

Демократы и республиканцы так и не смогли преодолеть разногласия по поводу строительства стены на границе с Мексикой. Президент Дональд Трамп настаивает на включении в бюджет расходов на возведение заграждения. А это почти пять миллиардов долларов. Большинство конгрессменов выступают против таких затрат.

Теперь обе палаты Конгресса соберутся лишь 2 января, сообщает "ТВ Центр". А пока под шатдаун попали до четверти американских госучреждений и около 800 тысяч чиновников.

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