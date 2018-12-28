Жуткая метель оставила россиян без света и тепла перед Новым годом

Во многих городах также нарушена работа транспорта

На Дальний Восток обрушился мощный циклон с сильным снегопадом и штормовым ветром, который местами достигает 30 метров в секунду.

На Сахалине из-за метели повреждены 17 линий электропередачи. Около 15 тысяч человек остались без света. Ремонтные бригады работают над восстановлением энергоснабжения. Все социально-значимые объекты пока подключены к дизель-генераторам. Паромная переправа с материком закрыта до конца года. Частично отменены междугородние автобусные рейсы. На некоторых трассах ограничено движение транспорта.

В аэропорту Петропавловска-Камчатского задержаны несколько рейсов, передает "ТВ Центр". Из-за сильного ветра и мокрого снега часть самолётов перенаправлены в другие воздушные гавани. Все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.

Сильный снегопад уже несколько дней не прекращается в Саратове. Накануне город встал в многокилометровых пробках. Общественный транспорт работал с перебоями. Из-за аварии остановились трамваи. Коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды.