Когда в Москве будет звездопад и "кровавая луна"

Москвичам очень повезет в 2019 году

Жителей столицы уже в начале 2019 года ожидают два ярких астрономических события. Москвичи смогут полюбоваться звездным дождем и лунным затмением.

Как рассказали в Московском планетарии, звездный дождь - метеорный поток Квадрантиды - достигнет своего пика в ночь на 4 января. В этот момент можно будет наблюдать до 120 падающих звезд в час. Смотреть на звезды и загадывать желания удастся без специального оптического оборудования, передает агентство "Москва".

21 января в небе над столицей взойдет "кровавая луна". Это будет первое в году полное лунное затмение. Диск спутника полностью уйдет в тень от Земли в 08:12. Затмение начнется в 06:34 и завершится в 09:51.