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Инопланетное свечение вызвало хаос в Нью-Йорке

10:00
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Власти объяснили необычное явление взрывом трансформатора

В Нью-Йорке на одном из заводов произошел взрыв трансформатора. Небо над мегаполисом  озарилось ярко-голубым светом.

Обеспокоенные жители разместили в соцсетях фотографии и видео необычного явления. Некоторые выразили предположения о вторжении из космоса инопланетян.

После инцидента была нарушена работа аэропорта "Ла-Гуардиа", сообщает "ТВ Центр". Из-за отключения света все вылетающие рейсы отменили. Перебои с электроснабжением также зафиксировали в нескольких кварталах Нью-Йорка.

Как сообщили в пожарной службе, в результате инцидента никто не пострадал, возгорание устранено.

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