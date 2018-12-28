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Что значит отмена национального роуминга

09:16
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Россияне сэкономят 36 миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий внутрисетевой роуминг для сотовой связи внутри страны. Документ опубликован на портале правовой информации 28 декабря.

С 1 июня 2019 года россияне, путешествующие по стране, не будут переплачивать за связь. Оператор обязан к началу лета установить одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах субъекта России, где он получал номер (так называемый "домашний" регион).

Как ожидается, россияне сэкономят 36 миллиардов рублей после того, как закон заработает. Аналогичную сумму – около 30 миллиардов - в 2017 году операторы заработали на внутрисетевом роуминге, пишут "Ведомости".

Федеральная антимонопольная служба считает роуминг внутри страны нарушением. 18 декабря ФАС оштрафовала "большую тройку" на 2,2 миллиона рублей.

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