Что значит отмена национального роуминга

Россияне сэкономят 36 миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий внутрисетевой роуминг для сотовой связи внутри страны. Документ опубликован на портале правовой информации 28 декабря.

С 1 июня 2019 года россияне, путешествующие по стране, не будут переплачивать за связь. Оператор обязан к началу лета установить одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах субъекта России, где он получал номер (так называемый "домашний" регион).

Как ожидается, россияне сэкономят 36 миллиардов рублей после того, как закон заработает. Аналогичную сумму – около 30 миллиардов - в 2017 году операторы заработали на внутрисетевом роуминге, пишут "Ведомости".

Федеральная антимонопольная служба считает роуминг внутри страны нарушением. 18 декабря ФАС оштрафовала "большую тройку" на 2,2 миллиона рублей.