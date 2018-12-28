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Московская полиция готовится к борьбе с беспилотниками

09:14
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Полицейские дроны будут бороться с дронами-нарушителями

В распоряжение московской полиции поступили первые беспилотники для борьбы с криминальными дронами. Полноценные комплексы будут собраны в следующем году.

При помощи БПЛА будет осуществляться наблюдение за местностью, обследование мест происшествий. Также полицейские дроны помогут пресекать незаконную съемку и доставку запрещенных грузов дронами-нарушителями, пишет газета "Известия".

"Очевидно, что эти аппараты должны использоваться только с разрешения - особенно в центре города или в местах массового скопления людей" – заявил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников. Он подчеркнул, что полиция должна работать на опережение.

В Москве запрещено использовать дроны в пределах МКАД. Чтобы получить разрешение, нужно обратиться в департамент региональной безопасности столицы. В противном случае, обычным гражданам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам – до 50 тысяч рублей. С организаций возьмут до 500 тысяч рублей и приостановят деятельной компании на 90 суток.

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