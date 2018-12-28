44-летняя Наталия Антонова в четвертый раз стала мамой

"Ни одна роль не стоит жизни ребенка", - отметила актриса
Российская актриса театра и кино 44-летняя Наталия Антонова родила четвертого мальчика. У артистки уже есть сын от первого брака и двое сыновей от брака с нынешним мужем.
О своей беременности Антонова сообщила в Instagram и предупредила поклонников, что уходит в декретный отпуск. Все запланированные на 2018 год спектакли были отменены.
Дорогие, мои, я ухожу в отпуск, мне очень жаль, что спектакли,которые планировались в 2018 году, мы отменили, но я думаю вы меня простите, потому, что я нахожусь в ожидании четвёртого малыша, я обязательно буду радовать вас телевизионными премьерами, а в театре мы с вами сможем встретиться уже 8 марта 2019 года в Москве! Я люблю вас!!! И в 2019 году порадую вас ещё одной театральной постановкой, но все тайны открывать не буду, пусть это будет сюрпризом!#сновамама#мамавчетвертыйраз
"Сколько бы я ни работала, главное для меня - это семья, любовь и дети. Ни одна роль не стоит жизни ребенка", - убеждена актриса.
Тем не менее, Антонова не планирует задерживаться в декрете и хочет вернуться на сцену в марте 2019 года, пишут Дни.ру.
Наталия Антонова родилась 12 марта 1977 года в Москве, закончила театральный институт имени Щукина. Известна зрителям по сериалам "Мама-детектив", "Метод Фрейда", "Возмездие" и другие.