44-летняя Наталия Антонова в четвертый раз стала мамой

"Ни одна роль не стоит жизни ребенка", - отметила актриса

Российская актриса театра и кино 44-летняя Наталия Антонова родила четвертого мальчика. У артистки уже есть сын от первого брака и двое сыновей от брака с нынешним мужем.

О своей беременности Антонова сообщила в Instagram и предупредила поклонников, что уходит в декретный отпуск. Все запланированные на 2018 год спектакли были отменены.

"Сколько бы я ни работала, главное для меня - это семья, любовь и дети. Ни одна роль не стоит жизни ребенка", - убеждена актриса.

Тем не менее, Антонова не планирует задерживаться в декрете и хочет вернуться на сцену в марте 2019 года, пишут Дни.ру.

Наталия Антонова родилась 12 марта 1977 года в Москве, закончила театральный институт имени Щукина. Известна зрителям по сериалам "Мама-детектив", "Метод Фрейда", "Возмездие" и другие.