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Украинцы бьются в истерике из-за введенных Радой правил секса

10:20
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Теперь на Украине можно посадить опостылевшего супруга и женить на себе богатого

11 января на Украине вступают в силу поправки к Уголовному кодексу, которые расширяют понятия "изнасилование" и "сексуальное насилие". Это означает, что даже если один из супругов не дал согласия на секс, то это может расцениваться как преступление, за которое можно сесть на 5-7 лет. Что именно нужно считать согласием, поправки не объясняют.

"Я даже не представляю, как на практике все это может выглядеть. Мужчине придется каждый раз спрашивать у жены разрешение или оформить расписку на длительный срок?", - цитирует "Обозреватель" адвоката Виталия Наума.

Свою правоту придется доказывать обеим сторонам. И потерпевшей, которая должна каким-то образом доказать, что все произошло против ее желания, и "стороне-агрессору" , которая, наоборот, должна доказать, что согласие было.

Поправки развяжут руки шантажистам. Например, жена может угрожать мужу, что подаст на него заявление в полицию. Нововведением могут в корыстных целях воспользоваться женщины, желающие женить на себе богатых мужчин. Весьма спорен пункт о сексуальном насилии "без проникновения".

"Под формулировку можно будет подвести что угодно. Хлопнул по попе, подмигнул, пригласил в ресторан, обнял на корпоративе. Я не завидую тем следователям, которым попадут эти дела", - поделился следователь Нацполиции.

Неоднозначно отнеслись к новым правилам и простые украинцы. Большинство высмеяли решение депутатов.

"У меня истерический хохот. Это что теперь молодоженам вместо праздничного банкета ехать к нотариусу за разрешением на первую брачную ночь?" - написал один из пользователей Сети (Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. - прим.ред.).

"Нда... Проникновенно о проникновенном", - поддержал другой.

Несмотря на недоработанность законопроекта, у него благая цель – защитить женщин от домашнего насилия и домогательств. Мужчины сильнее женщин, зачастую более состоятельны в финансовом плане. Из-за этого они считают, что могут позволить себе многое. Если будут выработаны какие-то подзаконные акты, которые объяснят более четко, за что нужно наказывать, то законопроект приобретет завершенный вид.

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