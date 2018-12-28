Дочь сообщила о состоянии онкобольного Юдашкина

Кутюрье предпочитает не распространяться о своей болезни

Валентин Юдашкин уже несколько лет борется с раком. О том, как сейчас чувствует себя дизайнер рассказала его дочь Галина в Instagram.

После того, как Юдашкина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с младшим сыном, поклонники в комментариях спросили девушку о здоровье ее папы. "Уже все отлично!" – сообщила Галина, решив ограничиться короткой фразой без подробностей.

Фанаты порадовались за кутюрье и пожелали ему долгих лет. Хотя нашлись и те, кто указал, что возможно, ответ Юдашкиной значит лишь, что дизайнер находится в ремиссии, ведь, как известно, пока полностью вылечиться от онкологии нельзя.

О болезни Валентина Юдашкина сообщил общественности Иосиф Кобзон. "Он упустил распространение метастазов. Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью", - выдал несколько лет назад артист тайны кутюрье.

Поначалу Юдашкин опровергал все данные о своем заболевании. Однако спустя время на одном из ток-шоу подтвердил, что борется с онкологией.