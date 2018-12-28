ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочь сообщила о состоянии онкобольного Юдашкина

10:45
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Кутюрье предпочитает не распространяться о своей болезни

Валентин Юдашкин уже несколько лет борется с раком. О том, как сейчас чувствует себя дизайнер рассказала его дочь Галина в Instagram.

После того, как Юдашкина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с младшим сыном, поклонники в комментариях спросили девушку о здоровье ее папы. "Уже все отлично!" – сообщила Галина, решив ограничиться короткой фразой без подробностей.

Фанаты порадовались за кутюрье и пожелали ему долгих лет. Хотя нашлись и те, кто указал, что возможно, ответ Юдашкиной значит лишь, что дизайнер находится в ремиссии, ведь, как известно, пока полностью вылечиться от онкологии нельзя.

О болезни Валентина Юдашкина сообщил общественности Иосиф Кобзон. "Он упустил распространение метастазов. Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью", - выдал несколько лет назад артист тайны кутюрье.

Поначалу Юдашкин опровергал все данные о своем заболевании. Однако спустя время на одном из ток-шоу подтвердил, что борется с онкологией.

Главное сегодня
Модельер Валентин Юдашкин
Модельер Валентин Юдашкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.