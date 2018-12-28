Видео развратного танца 69-летней Пугачевой в мини-шортах слили в Сеть

Комментаторы из соцсетей не смогли пройти мимо

В Сети появилось видео с танцующей Аллой Пугачевой. Примадонна в черном наряде с юбкой-шортами и в черных очках задорно исполнила несколько движений и кокетливо подняла ножку.

Зажигательные танцы артистки были посвящены юбилею Ольги Крутой, супруги продюсера, композитора Игоря Крутого. Мероприятие прошло еще в ноябре, но видео появились только сейчас, пишут Дни. ру.

Ролик поделил пользователей социальных сетей на два лагеря. Одни восхитились смелостью и грацией Пугачевой.

"Алла не стареет", "69 – во дает", "Пугачева зажигает не по-детски", - пишут комментаторы.

Другие упрекнули артистку в несоответствии возрасту и посоветовали ей не выходить из дома.

"Самой-то не позорно так выходить? Ноги старческие оголила и пошла танцевать", "Печально смотреть на молодящуюся бабушку, заторможенность движений, выдает возраст", - написали злопыхатели.