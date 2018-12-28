Путин облегчил жизнь россиян перед Новым годом

Жизнь россиян заметно подкорректировали

Владимир Путин подписал целый ряд важных законов. Во-первых, в России отменяется плата за национальный роуминг. С июня мобильные операторы обязаны устанавливать единые тарифы на звонки по всей территории страны. Теперь общаться с родственниками или друзьями в других регионах станет дешевле.

Ещё один документ касается уже интернет-пользователей. Он смягчает наказание за лайки и репосты публикаций, подпадающих под действие статей Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства. Реальное лишение свободы будет грозить только за повторное нарушение в течение года.

Кроме того, президент подписал закон о бесплатном спутниковом телевидении вне зон цифрового вещания. Он обязует операторов предоставить жителям таких районов доступ к просмотру минимального набора каналов. В пакете их 20, в том числе и "ТВ Центр".

Ну, и новость для автомобилистов. Период оплаты штрафов со скидкой может быть продлён, если извещение пришло с опозданием.