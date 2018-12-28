Сход лавин и минус 64: непогода бушует по всей России

В Дагестане - сход лавин, к Сахалину и Камчатке подошли мощные циклоны

Мощные снегопады и шквалистый ветер бушуют сразу в нескольких регионах России. На Сахалине один человек погиб во время урагана. Сообщение с островом остановлено, оборваны линии электропередачи. Не успевают расчищать снег в Саратовской области, а в Дагестане сошла лавина.

Всего несколько секунд - и большегруз уже погребен под тоннами снега (см. видео). Водители заблокированных на перевале машин словно окаменели - лавина в горах Дагестана движется с такой мощью, что к ней страшно приблизиться. К счастью, на этот раз никто не пострадал.

А на Сахалине циклон уже стал причиной гибели человека. Пожилого мужчину насмерть сбил опрокинувшийся от ураганного ветра мусорный бак. Таких порывов - до 30 метров в секунду - не выдерживают даже большие автомобили, повреждены почти два десятка линий электропередачи, более 15 тысяч человек остались без света. Паромная переправа закрыта, частично отменены междугородние автобусные рейсы. А некоторые трассы перекрыты полностью. Продержаться нужно как минимум до 30 декабря.

"Ограничено передвижение автомобильного транспорта, чтобы не создать опасных ситуаций. Ограничено направление от Южно-Сахалинска на запад и по западному побережью, практически по всей его южной части. Там сейчас работает снегоочистительная техника", - заявил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области Александр Ивельский.

Не лучше ситуация и на Камчатке. К её берегам со стороны Тихого океана и Охотского моря подошли сразу два мощных циклона. Спасатели работают в режиме повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. На помощь в любой момент готова прийти и аэромобильная группировка.

Саратовская область уже пятые сутки борется со снегопадами. Улицы занесены почти полностью, стоят трамваи и легковые автомобили, на трассах из-за плохой видимости и ветра - серьезные аварии. В одной из них пострадали трое детей. Хорошо ещё, что температура не падает так сильно, как в Якутии. Её местные жители сейчас ласково называют солнечной.

- Ночь переночевали. Вроде сегодня ночью было минус 61 или 64. У меня градусник на 57 стоит и дальше не падает.

В Красноярске – не намного теплее. Самое страшное сейчас - не заглохнуть на трассе. Это счастливый финал истории спасения отдельно взятой семьи с двумя котами (см. видео). Их на трассе Красноярск - Минусинск уберегли от неминуемого обморожения сотрудники ГИБДД. Душевная теплота - всегда выручает. Может, потому и народ у нас такой - морозоустойчивый.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".