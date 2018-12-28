Контрафакт в "Красное и Белое": что покажет экспертиза

Проверки в торговой сети продолжаются

Специалисты Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка изъяли образцы продукции на складе компании. В ходе проверки выяснится, торгует ли сеть контрафактным или фальсифицированным алкоголем.

Экспертиза качества напитков будет проведена в течение месяца, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в контролирующих органах.

В сети "Красное и Белое" подтвердили, что продукцию забрали на экспертизу. Однако, образцы изымали только на одном складе. Процедура была оформлена документально.

Обыски в офисе компании и на складах сейчас уже завершены. В результате проверок ОМОНа, ФСБ и Росалкогольрегулирования фактов хранения или продажи контрафактного алкоголя не выявили.

В случае нарушения требований ГОСТа к производству и обороту спиртосодержащей продукции может быть назначен штраф в размере 150 тысяч рублей, товар в таком случае подлежит конфискации. Кроме того, нарушителя могут лишить права на продажу алкоголя.