ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Контрафакт в "Красное и Белое": что покажет экспертиза

11:05
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Проверки в торговой сети продолжаются

Специалисты Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка изъяли образцы продукции на складе компании. В ходе проверки выяснится, торгует ли сеть контрафактным или фальсифицированным алкоголем.

Экспертиза качества напитков будет проведена в течение месяца, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в контролирующих органах.

В сети "Красное и Белое" подтвердили, что продукцию забрали на экспертизу. Однако, образцы изымали только на одном складе. Процедура была оформлена документально.

Обыски в офисе компании и на складах сейчас уже завершены. В результате проверок ОМОНа, ФСБ и Росалкогольрегулирования фактов хранения или продажи контрафактного алкоголя не выявили.

В случае нарушения требований ГОСТа к производству и обороту спиртосодержащей продукции может быть назначен штраф в размере 150 тысяч рублей, товар в таком случае подлежит конфискации. Кроме того, нарушителя могут лишить права на продажу алкоголя.

Главное сегодня
Контрафактный алкоголь
Контрафактный алкоголь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.