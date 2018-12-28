Кулачные бои и непопулярные законы: в Раде подвели итоги года

Лидирующие позиции в антирейтинге крупнейших должников в мире и другие достижения Киева за год

Заграждение протяжённостью более 60 километров построили в Крыму на границе с Украиной. Оно должно обеспечить защиту полуострова от провокаций Киева. Тем временем в Верховной Раде подводят итоги уходящего года. Накануне выборов политики пытаются поднять свои рейтинги и разобраться с многомиллиардными долгами, пока на Донбассе мечтают лишь о новогоднем перемирии.

Выступление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на последнем в этом году заседании правительства длится всего несколько минут. Говорить не о чем. Успехов почти нет - одни проблемы. И главная - государственный долг Украины.

"Государственный долг очень серьезный. Наша задача - разумно управлять этим долгом. И мы знаем, как это делать. Нам нужно развивать экономику. И все, чего она достигнет - отдать людям", - сообщил он.

На этот пассаж многие сразу обратили внимание. Кому именно нужно отдать эти самые достижения? Ответ нашли в Верховной Раде.

"Основное достижение власти за 2018 год - Украина вплотную приблизилась к лидеру в антирейтинге крупнейших должников в мире. Власть набрала долгов более чем на 14 миллиардов долларов только в МВФ! А президент и премьер продолжают хвастаться программой сотрудничества с фондом. За очередной долг украинская власть рассчиталась поднятием цен и коммунальных тарифов для граждан, убыточной приватизацией украинских электростанций и продажей нашей земли. Гнать надо таких профессионалов и псевдореформаторов!" – написал в Facebook народный депутат Валентин Наливайченко.

А ведь всего четыре года назад он - вместе с нынешними руководителями Украины - предводительствовал на Майдане, был главой службы безопасности. Теперь же, став депутатом, жестко критикует соратников по "революции достоинства". Прозрение или политический расчет в расчете на будущие выборы в Раду? Успеть обновить рейтинги нужно до осени, понимают многие народные избранники. Ведь этот состав парламента успел принять сотни крайне непопулярных законов, отметиться множеством скандалов и даже кулачных боев. Неслучайно одной из последних законодательных инициатив в уходящем году стало предложение проводить психиатрическую экспертизу депутатов. Граждане предлагают пойти дальше и проверять всё руководство страны. Особенно эту идею поддерживают на юго-востоке, где в преддверии праздников ждали нового наступления ВСУ. Но накануне трехсторонней контактной группе все же удалось договориться о перемирии.

"Сейчас с большой долей вероятности, учитывая, что в ночь с 28 на 29 число достигнуто сегодня понимание о перемирии, говорить можно о том, что Украина отказалась от планов наступления. Но это не значит, что нам нужно сейчас полностью успокоиться и ничего не опасаться. Украина есть Украина. Они иногда совершают безрассудные поступки", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Прежде всего, в ДНР и ЛНР сожалеют, что в этом году не удалось достичь прогресса по вопросу обмена пленными, и рассчитывают, что в 2019 году соглашение удастся заключить, в том числе при содействии международных организаций.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".