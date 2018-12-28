Шаманы Перу заклинают Путина и Трампа

Над портретами мировых лидеров устроили танцы с бубнами

Работа федерального правительства приостановлена, госслужащим задерживают зарплаты. США встречают новый год без утверждённого бюджета. А всё потому, что Дональд Трамп так и не убедил конгрессменов выделить средства на его предвыборный проект - строительство стены на границе с Мексикой. Удастся ли найти выход из ситуации? Выяснял Матвей Шестаков.

"Шатдаун, день седьмой". Конгрессмены даже не успели занять свои места в зале. Заседание длилось всего несколько минут. Республиканцы и демократы вновь не смогли прийти к компромиссу. Проект бюджета не согласован. "Ослы", как называют демократов в США, упрямы и непреклонны. "Слоны" - это уже о республиканцах - бескомпромиссны. В новый 2019 год Америка войдет с багажом "бюджетного кризиса". Сейчас у парламентариев каникулы. К обсуждению вопроса они вернутся только 2 января.

"Это уже пятый шатдаун на моей памяти. И я не помню ни одного раза, когда бы кризис сулил что-то хорошее. Было бы целесообразно следовать тому, что сказал Сенат. Давайте отодвинем личные амбиции и будем работать вместе", - заявил исполняющий обязанности председателя Сената Пэт Робертс.

Упрек, по всей видимости, адресован конкретному человеку - Дональду Трампу. Американский президент грезит исполнением своего предвыборного обещания - построить стену на границе с Мексикой. Цена вопроса - причем, не окончательная - пять миллиардов долларов. Демократы считают, что траты эти излишни и проблемы не решат. Трамп в ответ приводит им твит однопартийца Барака Обамы, который, будучи президентом 2011 году, был настроен иначе.

"Совершенно согласен!" – отписался Трамп под записью Обамы: "Я глубоко убежден, что мы должны раз и навсегда разобраться с вопросом нелегальной миграции".

Спорят между собой конгрессмены, а виноват все равно Трамп. Во всяком случае, так считает почти половина опрошенных американцев. Понять их можно. 800 тысяч госслужащих несут финансовые потери. Закрыты многие музеи, мусор из городских парков не вывозят. Не могут даже привести в порядок главную новогоднюю елку у Белого дома - средства не выделены. Одна надежда на чудо.

Шесть тысяч километров от Вашингтона - перуанская Лима! Потомки Древних инков камлают над портретами мировых лидеров, призывая удачу, мир и гармонию. Над изображением американского президента - змея. Не иначе, повод задуматься.

"Это мощный ритуал на 2019 год. Мы провели его для всего человечества. Он должен успокоить любую нестабильность в мире", - рассказал шаман Перу Хайро Оско.

Удача американскому лидеру пригодится. После Нового года расстановка политических сил в Конгрессе изменится. Демократы займут большинство кресел в Палате представителей. Согласовать проект бюджета будет ещё сложнее, не исключена и процедура импичмента. Похоже, 72-летнему Трампу, который недавно советовал детям не верить в Санта- Клауса, только на него и остаётся надеяться.

Матвей Шестаков, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".