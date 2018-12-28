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Собянин открыл ТПУ "Ховрино"

12:16
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Новый узел станет конечной остановкой для междугородних и международных автобусных рейсов

На севере Москвы сегодня открылся транспортно-пересадочный узел "Ховрино" рядом с одноимённой станцией метро. В мероприятии принял участие Сергей Собянин.

"Ховрино" разгрузит Замоскворецкую линию столичной подземки, а также ряд близлежащих улиц. Среди них - Фестивальная, Беломорская, Смольная и Ленинградское шоссе. Кроме того, новый узел станет конечной остановкой для междугородних и международных автобусных рейсов, отмечает "ТВ Центр".

"Кроме того, открываем автовокзал "Северные ворота", который возьмёт на себя значительную часть пассажиропотока, которые следуют из городов Подмосковья - Химки, Долгопрудный, Шереметьево", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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