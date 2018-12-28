Центр Москвы станет пешеходным

С 30 по 3 января для машин закроют несколько улиц

Важная информация для автовладельцев и тех, кто пользуется общественным транспортом. В центре Москвы вплоть до третьего января будет закрыто движение по ряду улиц, изменятся и маршруты автобусов. Это связано с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество".

Уже с полуночи нельзя будет проехать по Тверской от Манежной площади до Бульварного кольца. Пешеходными станут и все прилегающие переулки. Также перекроют Моховую, Охотный ряд, Театральный проезд, частично - Большую Дмитровку.

С 30 числа и до восьми утра третьего января закроют для машин Варварку, Ильинку, Большой и Малый Черкасские переулки, сообщает "ТВ Центр".

В новогоднюю ночь нельзя будет заехать на улицу Петровка до Дмитровского переулка, в этом же районе перекроют участок Неглинной и улицу Петровские линии, Рахмановский и Крапивенский переулки.

А вот метро и МЦК 31 декабря будут работать круглосуточно. Единственное ограничение: вестибюли станции Охотный ряд откроют - один только на вход, а другой - на выход.