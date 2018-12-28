Как выбрать икру к новогоднему столу

Высокая цена не всегда является показателем качества

Роскачество подвело итоги исследования красной икры лососевых рыб - нерки, кижуча, горбуши, кеты. Согласно его результатам, лучшей стала продукция торговых марок из Санкт-Петербурга и Сахалинской области.

В тройку лидеров вошли икра кеты "Тунайча" (Сахалинская область), икра горбуши Globus (Санкт-Петербург) и икра нерки "Очень" (Санкт-Петербург). Также в Роскачестве отметили продукцию "Русское море", "Сделано в море", "Тунгуттун", "Русский рыбный мир" и "СРК".

В продукции "Камчатское море", "Макаров", "Меридиан", "Обкомовская" и "Форвард-С" специалисты Роскачества обнаружили дрожжи. В икре "Камчатское море", "Красное золото" и "Обкомовская" – золотистый стафилококк. Все в тех же "Камчатском море" и "Красном золоте" специалисты также заметили подмену вида рыбы с целью удешевления продукта.

В Роскачестве подчеркнули, что высокая цена не всегда гарантирует покупателю лучшее качество. Например, одни из самых дорогих брендов в топ-10 не попали. Не стоит покупать икру, дешевле 200 рублей за 100 грамм, это априори говорит о том, что с икрой не все в порядке.

Естественный отбор"Красная икра в жестяной банке"

При покупке икры обращать внимание на банку – она не должна быть грязной и вздутой. Дата производства красной икры и время нереста должны совпадать, в противном случае, это будет икра из замороженного сырья.

Лучше покупать игру в прозрачных банках, тогда можно оценить ее внешний вид. Икринки должны быть целыми, не слипшиеся. Также стоит обратить внимание на количество "джуса" – это икорный отстой, который образуется при разрушении икринок. Согласно стандартам, его должно быть не более 5 процентов от общей массы продукта.