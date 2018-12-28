Лунная пыль убьет людей

Ученые обнаружили опасные вещества на Луне

Лунная пыль представляет большую опасность, чем космическая радиация. Множество токсичных и канцерогенных веществ в пыли выявили американские исследователи.

"Длительный контакт с лунной пылью не только приведет к появлению серьезных проблем в работе легких, но и вызовет воспаления, а также увеличит вероятность развития рака. Если поездки на Луну будут длиться несколько недель или месяцев, предотвратить это вряд ли удастся", – приводит слова Брюса Демпла журнал GeoHealth.

Фактор риска был обнаружен учеными после того, как самочувствие астронавтов во время высадок на Луну стало ухудшаться. Некоторые участники экспедиций стали жаловаться странную болезнь, которую назвали "лунной лихорадкой".

Астронавты увидели причину недомогания в лунной пыли, которая прилипала к скафандрам и даже оказывалась внутри них. Ученые решили проверить, как будет влиять пыль на здоровье человека, находясь рядом в течение длительного периода.

В рамках эксперимента были специально выращены клетки легких и мозга, а также воссоздали образец лунного грунта. В результате ничтожные количества лунной пыли оказались смертельно опасными для органов человека. Попадание пыли в организм убивало от 60 до 90% клеток легких и около половины клеток мозга.

Некоторые вредные вещества еще и повреждали ДНК клеток. То есть длительная жизнь на Луне может привести не только к развитию астмы, но и к появлению онкологических заболеваний.