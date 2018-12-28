Умер актер из "Эйс Вентуры" и "Клана Сопрано"

83-летний актер умер после продолжительной болезни

Американский актер Фрэнк Адонис скончался в возрасте 83 лет. Он умер у себя дома в Лас-Вегасе после продолжительной болезни – у артиста были проблемы с почками. Последние девять дней его жизнь поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких.

"Он был отличным отцом и замечательным мужем. Он помогал всем своим друзьям, кому мог. Великий писатель, режиссер и актер. Он был моим лучшим другом", - передает ТАСС слова супруги актера.

Фрэнк Адонис снялся в более чем 30 фильмах и сериалах, самые известные среди них - "Славные парни", "Бешеный бык", "Эйс Вентура: розыск домашних животных", "Клан Сопрано", "Закон и порядок. Преступное намерение".