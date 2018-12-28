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Названа причина избиения Башаровым своей жены

12:03
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Башаров – невероятно ревнивый, увлеченный алкоголем восточный мужчина

Парапсихолог Сергей Ланга раскрыл причину агрессии российского актера Марата Башарова в отношении своих жен. Виновники всему – излишняя эмоциональность артиста, ревность и алкоголь.

Ланга отметил, что пить актеру категорически нельзя, поскольку он перестает себя контролировать. Башарову нужно заняться своим здоровьем: отказаться от алкоголя и начать лечить нервную систему.

"Он невероятно ревнивый, как настоящий восточный мужчина <…> Стоит Марату выпить, как тут же все отрицательные качества Льва и Тигра просыпаются и контролировать эмоции становится просто невозможно", - рассказал Ланда журналу StarHit.

Накануне стало известно, что Марат Башаров избил свою третью супругу Елизавету Шевыркову. Ее отвезли в травмпункт со сломанным носом. Об этом рассказал брат пострадавшей. В 2014 году Башаров избил свою вторую жену — Екатерину Архарову. Тогда он тоже сломал ей нос.

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