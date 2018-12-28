Как будет работать "Почта" в новогодние праздники

График работы будет отличаться от обычного

Часы работы "Почты России" изменится в период новогодних каникул. С 29 декабря по 8 января отделения почтовой связи будут открываться и закрываться в другое время.

"В период новогодних праздников главпочтамты Москвы (ул. Мясницкая, д. 26) и Санкт-Петербурга (ул. Почтамтская, д. 9) будут открыты для посетителей круглосуточно за исключением промежутка времени с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января», – цитирует сообщение пресс-службы "Почты" Агентство "Москва".

График работы других отделений будет отличаться. 29 декабря почтовые отделения по всей России будут работать с понедельника в сокращенном на один час режиме, 30 декабря - по установленному графику, а 31 декабря – по графику субботы. Кроме того, круглосуточные отделения в Москве на Уральской улице и на Смоленской площади 31 декабря и 6 января закроются в 21 час.

Выходными днями для сотрудников всех отделений почтовой связи станут 1, 2 и 7 января 2019 г. Однако 3, 4, 5, 6 и 8 января отделения будут работать в стандартном режиме. Круглосуточные отделения в Москве 3 и 8 января будут работать с 8 утра.

Отмечается, что пользователи мобильного приложения «Почты России» смогут оперативно узнавать графики работы, а также находить на карте ближайшее к себе открытое отделение.