Российского миллиардера-контрабандиста посадили на 5 лет

Бизнесмен Дмитрий Михальченко попался на незаконном ввозе элитного алкоголя под видом герметика

Питерский бизнесмен Дмитрий Михальченко признан виновным в контрабанде элитного алкоголя. Такой вердикт в пятницу, 28 декабря, вынес Басманный суд Москвы. Ему назначено наказание в виде 4 лет и 7 месяцев колонии.

Сообщники миллиардера получили от трех до семи лет лишения свободы. При этом самого Михальченко обвинение просило приговорить к 10 годам колонии строгого режима, пишет ТАСС.

По данным следствия, Дмитрий Михальченко организовал преступную группу с целью контрабанды алкогольной продукции. Продукция покупалась в магазинах Евросоюза, а затем из Гамбурга переправлялась в Россию под видом герметика. Стоимость одной бутылки доходила до 20 тысяч рублей, стоимость одного контейнера превышала с 1,7 миллиона.

Свою вину бизнесмен не признал.

Дмитрий Михальченко является владельцев холдинга "Форум". Состояние бизнесмена оценивается в 18 миллиардов рублей.