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Пьяный петербуржец не оценил помощь врачей и набросился на них с кулаками

12:55
  • пятница
  • 28 декабря 2018

На помощь медикам приехала полиция

В Санкт-Петербурге неизвестный напал на бригаду скорой помощи, которая приехала приводить его в сознание после сильной попойки, и попал на видео.

Инцидент произошел на пересечении набережной реки Мойки и Невского проспекта около восьми утра 28 декабря.

На кадрах с видео видно, как мужчина открывает дверь машины, вытаскивает фельдшера наружу и затевает драку. На помощь медику выбежал водитель и они вместе смогли справиться с разбушевавшимся мужчиной.

После драки медики обратились в полицию с просьбой помочь доставить буйного пациента в стационар. Фельдшер не пострадал и продолжил работу по своему графику, пишет 78.ru.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал проверку по факту нападения на бригаду скорой помощи.

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Пьяный петербуржец не оценил помощь врачей и набросился на них с кулаками
Пьяный петербуржец не оценил помощь врачей и набросился на них с кулаками
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