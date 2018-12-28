Пьяный петербуржец не оценил помощь врачей и набросился на них с кулаками

На помощь медикам приехала полиция

В Санкт-Петербурге неизвестный напал на бригаду скорой помощи, которая приехала приводить его в сознание после сильной попойки, и попал на видео.

Инцидент произошел на пересечении набережной реки Мойки и Невского проспекта около восьми утра 28 декабря.

На кадрах с видео видно, как мужчина открывает дверь машины, вытаскивает фельдшера наружу и затевает драку. На помощь медику выбежал водитель и они вместе смогли справиться с разбушевавшимся мужчиной.

После драки медики обратились в полицию с просьбой помочь доставить буйного пациента в стационар. Фельдшер не пострадал и продолжил работу по своему графику, пишет 78.ru.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал проверку по факту нападения на бригаду скорой помощи.