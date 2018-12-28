ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы лучшие производители красной икры

13:11
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Эксперты проверили качество пяти самых популярных брендов

Стали известны лучшие бренды красной икры на прилавках российских магазинов. Рейтинг составил Росконтроль в эфире программы "Естественный отбор" на канале "ТВ Центр".

По данным экспертизы, лидером рейтинга стала икра "Русское море". Лабораторные исследования показали, что в банке содержится икра кеты. В ней самое низкое суммарное содержание консервантов сорбиновой и бензойной кислот. Из недостатков – белка в этой икре на четверть ниже, чем заявлено.

За "Русским морем" следует "Меридиан", Salmonica, Aro. Замыкает пятерку "Камчатское море". Эксперты выяснили, что в ней белка и жира на 60% ниже, чем заявлено на этикетке. Более того, икра не является икрой нерки, а ДНК рыбы соответствует форели. В ней обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Естественный отбор"Красная икра в жестяной банке"

Главное сегодня
Банки с лососевой красной икрой
Банки с лососевой красной икрой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.