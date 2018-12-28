Названы лучшие производители красной икры

Эксперты проверили качество пяти самых популярных брендов

Стали известны лучшие бренды красной икры на прилавках российских магазинов. Рейтинг составил Росконтроль в эфире программы "Естественный отбор" на канале "ТВ Центр".

По данным экспертизы, лидером рейтинга стала икра "Русское море". Лабораторные исследования показали, что в банке содержится икра кеты. В ней самое низкое суммарное содержание консервантов сорбиновой и бензойной кислот. Из недостатков – белка в этой икре на четверть ниже, чем заявлено.

За "Русским морем" следует "Меридиан", Salmonica, Aro. Замыкает пятерку "Камчатское море". Эксперты выяснили, что в ней белка и жира на 60% ниже, чем заявлено на этикетке. Более того, икра не является икрой нерки, а ДНК рыбы соответствует форели. В ней обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Естественный отбор"Красная икра в жестяной банке"