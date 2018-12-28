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Россиян попросили не запивать шампанским бумагу в Новый год

13:18
  • пятница
  • 28 декабря 2018

На новогоднем столе можно найти что-то более съестное и полезное

В новогоднюю ночь принято загадывать желание, и многие россияне совершают особую церемонию – выпивают бокал шампанского с пеплом бумажки, на которой написано то, что они загадали на следующий год.

Диетологи категорически рекомендуют так не делать. Бумага – непищевой продукт и может привести к отравлению, передает "Говорит Москва". Она проходит через несколько рук, неизвестно, какие добавки содержатся в чернилах.

"Бумагу не едим. Есть испанская традиция съедать виноградины. 12 виноградин нужно успеть съесть. Эта традиция лучше", - советует главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

Естественный отбор"Шампанское брют"

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