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Песков раскрыл секрет новогоднего поздравления Путина

13:39
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Пресс-секретарь президента рассказал, как Путин поздравит россиян в этот раз

Дмитрий Песков поделился подробностями новогоднего поздравления главы государства. Песков сказал, будет ли оно чем-то отличаться от предыдущих.

"Традиционное, конечно", – цитирует слова пресс-секретаря РИА Новости.

Новогоднее поздравление президента из года в год является самым популярным событием в эфире российского телевидения в ночь на первое января. Оно начнется 31 декабря в 23:55.

После обращения будет транслироваться бой курантов, затем исполнится государственный гимн.

В своей речи президент подведет итоги уходящего года, расскажет о приоритетах в следующем году, а также поздравит граждан с праздником.

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