Путина поздравили с наступающим новым годом

Президент обменялся теплыми поздравлениями с лидерами Финляндии и Киргизии

Президент России Владимир Путин провёл ряд телефонных переговоров со своими зарубежными коллегами. Одна из бесед состоялась с лидером Финляндии.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин и Саули Ниинистё подвели итоги сотрудничества двух стран в году уходящем и поздравили друг друга с наступающим новым годом.

Также тёплыми поздравлениями в преддверии праздника Владимир Путин обменялся с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, передает "ТВ Центр". В ходе разговора были затронуты вопросы дальнейшего развития отношений Москвы и Бишкека и график предстоящих контактов глав государств.