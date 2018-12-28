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Путина поздравили с наступающим новым годом

14:40
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Президент обменялся теплыми поздравлениями с лидерами Финляндии и Киргизии

Президент России Владимир Путин провёл ряд телефонных переговоров со своими зарубежными коллегами. Одна из бесед состоялась с лидером Финляндии.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин и Саули Ниинистё подвели итоги сотрудничества двух стран в году уходящем и поздравили друг друга с наступающим новым годом.

Также тёплыми поздравлениями в преддверии праздника Владимир Путин обменялся с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, передает "ТВ Центр". В ходе разговора были затронуты вопросы дальнейшего развития отношений Москвы и Бишкека и график предстоящих контактов глав государств.

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