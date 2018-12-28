Лавров уличил американцев в пустословии

Министр усомнился в выводе войск США из Сирии

Сирийский город Манбдиж перешёл под контроль правительственной армии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на генштаб Вооружённых сил республики.

Ситуацию в ближневосточном регионе обсуждали в Москве глава российского МИД Сергей Лавров и его коллега из Иордании, передает "ТВ Центр". Комментируя решение США о выводе войск из Сирии, Лавров отметил: "Штаты не всегда делают то, что обещают".

"Судя по всему, Вашингтон хочет переложить ответственность на своих партнеров по коалиции, на земле - это также нелегитимно - находящиеся там военнослужащие Франции, Британии, Германии. Ну и, конечно же, есть и военно-воздушные силы коалиции. И есть, как вы сказали, союзники в регионе, на которых хотят переложить дополнительное финансовое бремя", - заявил Лавров.