Москвичам припасли отличный подарок на Новый год

Подробности рассказали в Гидрометцентре

Какой будет погода в российских регионах на новогодние праздники, в пятницу на специальной пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, москвичам и многочисленным гостям столицы природа преподнесла в этом году отличный подарок. На Новый год в городе будет комфортная зимняя температура не ниже минус 10 градусов, передает "ТВ Центр". Сильных снегопадов не предвидится. Однако ожидается резкое падение атмосферного давления - сразу на 15 единиц.

"В новогоднюю ночь ожидается такой вот - повышение от десяти градусов в начале ночи до примерно пяти градусов к утру. И днём первого января прогнозируется температура минус три – минус восемь градусов, ветер пять-семь метров в секунду и небольшой снежок", - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.