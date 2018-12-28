Украинцам какашками разъяснили европейские ценности

Власти готовят население к евроинтеграции

Украинские власти пытаются воспитать население, прививая им нормы поведения и культуры через социальные видеоролики. Акцию создали для того, чтобы гладко интегрироваться в европейское пространство.

Видео "Європа починається з тебе" уже появилось в социальных сетях. На бытовом уровне создатели ролика объясняют украинцам, что евроинтеграцию нужно начать с себя. Например, убирать фекалии за своим питомцем или соблюдать правила дорожного движения.

"Европейская Украина начинается с каждого из нас", - подчеркнул первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапаров.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина полностью вольется в европейское пространство в 2025 году. Тем не менее, процесс интеграции идет медленно, в октябре 2018 года были приняты только 7 из 57 законов, необходимых для запуска Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.