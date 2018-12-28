Собянин открыл новый автовокзал "Северные ворота"

Новое транспортное решение на севере Москвы сэкономит жителям до 40 минут в день

Новый пешеходный мост из Западного Дегунино к станции метро "Ховрино" открылся на севере Москвы. Он проходит под Северо-Восточной хордой и над железнодорожными путями, позволяя местным жителям сокращать время на дорогу до 40 минут в день. В торжественной церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

ТПУ "Ховрино" расположен на общей площади в 6,5 гектаров. Здесь конечная станция Замоскворецкой линии метро, посадочный комплекс для десятка городских автобусных маршрутов, международный автовокзал "Северные ворота", а в перспективе еще и расположенная неподалеку станция пригородных поездов Октябрьской железной дороги.

Жители района Ховрино уже успели оценить удобство столичной подземки. Новая конечная станция зеленой ветки работает около года. Теперь так называемая "пешая доступность" к транспортному комплексу обеспечена и для расположенного за железнодорожными путями густонаселенного района Западное Дегунино.

"Сегодня, чтобы добраться из Западного Дегунино до метро "Ховрино", нужно пройти около 3 км. А теперь, когда построили большой переход через железнодорожные пути, всего 500-600 метров. Переход большой и проходит под Северо-восточной хордой и над железнодорожными путями. Вот сегодня он открывается", - заявил Собянин.

Крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел запускают в эксплуатацию поэтапно. Над вестибюлем станции метро уже возведено 4-этажное здание, которое совместит функции автовокзала и административного комплекса. Вокруг - автобусные платформы, на которых уже можно видеть немало пассажиров.

Кроме того - уже через 2-3 месяца тут откроются так называемые "Северные ворота" столицы. Международный автовокзал с таким названием примет на себя поток дальнемагистральных автобусов. Отсюда можно будет отправиться как, например, в Санкт-Петербург, так и за границу. Говоря о городской транспортной системе, в мэрии ожидают, что транспортно-пересадочный узел "Ховрино" позволит почти наполовину снизить пассажиропоток станции метро "Речной вокзал", а также значительно разгрузить движение автомобилей по Ленинградскому шоссе, Фестивальной, Беломорской и другим улицам северо-востока Москвы.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".