Свинья в доме: россияне сходят с ума от мини-пигов

Прежде чем заводить такого домашнего питомца, стоит хорошо подумать

Настоящий ажиотаж сейчас царит в питомниках, где выращивают мини-пигов. Это такая порода маленьких свиней. Люди в преддверии наступающего года готовы выложить за них любые деньги. Хрюшек этих не едят, их любят и за ними ухаживают. Потому что они добрые и очень умные.

Они и рок-музыканты, и цирковые артисты, а под новый год превращаются даже в дедов морозов и снегурочек. Три года назад Татьяна Юрина решила создать своё шоу мини-пигов. Сегодня в нём четыре участника: Тёма, Мартюша, Фиксик и Эничка. У каждого свой характер, но трюки все осваивают быстро – даже учат друг друга. И, как натуры артистичные, всегда рады овациям и цветам.

"Моя цель была показать, что поросята не просто животные - они очень умные создания, я не говорю никаких команд - просто общаюсь с ними, и они выполняют какие-то элементы, учат за 5 минут, даже научились различать цвета", - говорит Юрина.

Шоу пользуется успехом не только в преддверии нового года. А вот свинки в качестве домашних животных стали особенно популярны именно сейчас, на рынке возник настоящий бум. Только не все знают: "мини" - это хрюшки весом до 50, а то и 100 килограммов. По-настоящему миниатюрные версии – это искусственно выведенные микро-пиги.

Звёздочке сейчас два месяца, но вырастет она размером с лабрадора. В таком возрасте будущим хозяевам труднее всего отличить мини-пига от микро-пига. Специалисты советуют обращать внимание на размер лап, ушей и носа. У мини-свинок он более вытянутый, а у их микро-собратьев – более курносый.

Людмила Перепелова из Подмосковья занялась разведением карликовых свиней на большом участке земли. Порода – вьетнамская вислобрюхая. Родоначальник племени – добродушный Пятачок. По словам Людмилы, они не терпят свинства, любят чистоту. Могут встать на защиту хозяина. И бисер перед ними метать не нужно, вполне достаточно обычной пищи: овощей, сена и травы. Поросёнок стоит 5-6 тысяч рублей. И, несмотря на размеры, многие покупают таких домашних питомцев в городские квартиры.

"Свинья по своему интеллекту на 3 месте после дельфинов и обезьян, можно сказать, что они даже умнее собак, и если от собаки и кошки у человека может быть аллергия, то от свиней – нет. А еще они не линяют, у них короткая шерсть, любят купаться, реагируют на команды.

Бекоше скоро исполнится два года. Она очень общительная. О том, чтобы завести собаку или кошку, Мария Афанасьева даже не думала – мечтала именно о мини-пиге. В новогоднюю ночь Бекоша, безусловно, готовится быть в центре внимания. Ей, как и всем, наденут на голову цветной колпачок, угостят любимыми лакомствами и устроят фотосессию у ёлки.

"Мы с Бекошей поздравляем вас с наступающим новым годом - хрю-хрю", - говорит Мария.

Полина Кастрицкая, Валерия Дзгоева, Владимир Черных, Александр Козликин. "ТВ Центр".