Синюю ветку метро закроют на все праздники

Поезда не будут ходить от станции "Курская" до "Щелковской"

Информация для пассажиров метро. В праздничные дни будет закрыт участок Арбатско-Покровской линии от станции "Курская" до "Щелковской".

Это связано с проведением ремонтных работ, отмечает "ТВ Центр". Пассажиров перестанут пускать со среды, 2 января. А возобновлять движение будут частями. Так, станции "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская" и "Партизанская" откроют утром в воскресенье, 6 января, а станции "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская" утром в среду, 9 января.

Кроме того, начинают подключать новую Некрасовскую ветку метро. В связи с этим станции соседней Таганско-Краснопресненской линии - "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" закроют с 4 по 8 января. Будьте внимательны при выборе маршрутов.