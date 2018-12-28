ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"ТВ Центр" покажет Новый год в прямом эфире

15:25
  • пятница
  • 28 декабря 2018

На сцену выйдет звезда первой величины

Москва ждёт Новый 2019 год. Ёлки, горки, тысячи огней, сотни развлечений - для каждого. В новогоднюю ночь на поклонной Поклонной горе пройдёт грандиозный концерт. Транслировать его будет канал "ТВ Центр"

Сцена как нагромождение праздничных коробок - это то, что увидят зрители. Внутри же - более двухсот тонн современного оборудования. Такого, признаются даже сами рабочие, еще не было. На фермы уже повесили световые приборы, а скоро подключат и звук. И тогда обещают: слышно будет чуть ли не на Красной площади. Эффектное шоу не обойдётся и без сюрпризов.

На ультрасовременной сцене в новогоднюю ночь ждут и появления звезды российской эстрады первой величины. Кто это будет - пока секрет. Но первыми его узнают именно зрители канала "ТВ Центр". Все, что для этого нужно - вечером 31 декабря прийти сюда, на Поклонную гору, или же, если вы не в Москве, просто включить телевизор. Чтобы по традиции вместе с нами встречать Новый год в прямом эфире.

Борис Иванин, Владислав Подымский, Андрей Пашутин, Егор Миронов, Алсу Янгляева, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Открытие фестиваля "Путешествие в Рождество"
Открытие фестиваля "Путешествие в Рождество"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.