"ТВ Центр" покажет Новый год в прямом эфире

На сцену выйдет звезда первой величины

Москва ждёт Новый 2019 год. Ёлки, горки, тысячи огней, сотни развлечений - для каждого. В новогоднюю ночь на поклонной Поклонной горе пройдёт грандиозный концерт. Транслировать его будет канал "ТВ Центр".

Сцена как нагромождение праздничных коробок - это то, что увидят зрители. Внутри же - более двухсот тонн современного оборудования. Такого, признаются даже сами рабочие, еще не было. На фермы уже повесили световые приборы, а скоро подключат и звук. И тогда обещают: слышно будет чуть ли не на Красной площади. Эффектное шоу не обойдётся и без сюрпризов.

На ультрасовременной сцене в новогоднюю ночь ждут и появления звезды российской эстрады первой величины. Кто это будет - пока секрет. Но первыми его узнают именно зрители канала "ТВ Центр". Все, что для этого нужно - вечером 31 декабря прийти сюда, на Поклонную гору, или же, если вы не в Москве, просто включить телевизор. Чтобы по традиции вместе с нами встречать Новый год в прямом эфире.

Борис Иванин, Владислав Подымский, Андрей Пашутин, Егор Миронов, Алсу Янгляева, "ТВ Центр".