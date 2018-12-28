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Якшание с маргиналами "убило" президента Порошенко

14:24
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Президент растерял доверие нормальных украинцев

В Верховной раде объяснили, почему нынешний президент Украины Петр Порошенко не сможет остаться на второй срок после выборов главы государства.

В 2014 году Порошенко избрал народ Украины, поверив в его предвыборные обещания. Но он не спешил их выполнять, сюда же наложились снижение уровня жизни, рост цен и ошибки во внешней политике. Со временем Порошенко растерял поддержку среди народа, оставшись президентом лишь для "маргинальной части" населения.

"Той частью населения, которую можно завести, просто сказав: "Россия". От одного этого слова их начинает дергать, и они готовы бежать за кем угодно, кто просто будет против России. Он скатился в маргинальную нишу", - цитирует РИА Новости депутата Верховной рады Украины Михаила Добкина.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартует 31 декабря 2018 года. По данным соцопроса агентства "Рейтинг", наибольшую поддержку получила лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко – более 20 процентов. 13 процентов избирателей готовы проголосовать за шоумена Владимира Зеленского. 11 процентов готовы отдать свой голос за Порошенко.

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