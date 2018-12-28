Как вычислить психопата на работе

Обнаружен неожиданный признак наличия психического расстройства

Австрийские ученые считают, что людей с антисоциальным поведением объединяет тяга к черному кофе и горькой пище. Стоит быть осторожным, если ваш коллега пьет кофе без сахара и молока.

Исследователи изучили вкусовые рецепторы и выявили связь между такими предпочтениями и расстройствами личности. Для этого они опросили 1000 человек. Участники поделились своими предпочтениями в еде и прошли тест, определяющий их личностные качества. Результаты тестирования должны были показать склонности к манипулированию, психопатии, нарциссизму и садизму, сообщает Mirror.

Исследование показало, что чем больше человек употребляет горький кофе и другие горькие напитки и продукты, тем более он подвержен расстройствам личности. "Предпочтение горького вкуса может быть связано с антиобщественными чертами личности, особенно ярко выраженными в повседневном насилии», – резюмировали ученые.

Наоборот, пристрастие к сладкому говорит о стремлении человека помогать другим.